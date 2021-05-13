Жоржинью опроверг слухи о своем возможном уходе из «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржинью опроверг слухи о своем возможном уходе из команды.

«Конечно, я чувствую себя комфортно в Лондоне. Поначалу, когда я только перешел в «Челси», все было по-другому, но сейчас я освоился. Я знаю, что все ценят то, что я пытаюсь делать для клуба и для людей. Я чувствую себя здесь, как дома. Как я могу хотеть покинуть эту команду? У меня еще два года по контракту, здесь мой дом, как я уже говорил ранее. К тому же, мы только начали работать под руководством Тухеля — предстоит еще многое сделать», — приводит Goal слова Жоржинью.

Жоржинью перешел в «Челси» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 29-летний итальянец провел 39 матчей за команду, на его счету 7 голов и 2 результативных передачи.