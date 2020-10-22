Жоржинью: «Для меня было бы честью сыграть с Чехом. Раньше я мог сделать это только на PlayStation»

Полузащитник «Челси» Жоржинью поделился мнением о внесении 38-летнего вратаря Петра Чеха, завершившего карьеру в 2019 году, в заявку лондонской команды на сезон-2020/21.

— Думаю, то, что Чех сейчас с нами, может сильно помочь команде, — приводит Mirror слова Жоржинью. — Петр — легенда, он очень опытный, будет помогать в раздевалке и сможет достойно сыграть, если придется. Для меня было бы честью выйти с ним на поле вместе. Раньше это было возможно только на PlayStation.