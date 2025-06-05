Жоржиньо, Тирни и Стерлинг покинут «Арсенал»

«Арсенал» на своем сайте объявил об уходе из команды полузащитников Жоржиньо и Стерлинга и защитника Кирана Тирни. Их контракты завершатся 30 июня 2025 года.

33-летний итальянец Жоржиньо в сезоне-2024/25 в 27 матчах за «Арсенал» забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6 миллионов евро.

30-летний англичанин Рахим Стерлинг в 28 матчах забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.

28-летний шотландец Киран Тирни в 20 матчах отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 миллионов евро.

«Арсенал» по итогам сезона-2024/25 занял второе место в АПЛ.