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Жоржиньо: «Безумие, что в АПЛ нет пяти замен. Если все так продолжится, травм будет больше»

Жоржиньо назвал безумием отказл АПЛ от использования пяти замен
12:10
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло высказался об отказе АПЛ от использования пяти замен.

«Это очень сложно, потому что у игроков нет времени на отдых, — приводит слова Жоржиньо beIN Sports. — Нужно играть раз в три дня, а у нас лишь три замены. Безумие, что в АПЛ нет пяти замен. Если все так продолжится, травм будет больше. Из-за большого количество травм качество футбола может снизиться. Наверное, стоит обратить внимание на этот вопрос».

В нынешнем сезоне 30-летний итальянец забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 24 матчах за лондонскую команду.

После 20 туров АПЛ «Челси» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь баллов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/beINSPORTS_EN/status/1476269469899137025

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Карен Саркисян все материалы автора

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