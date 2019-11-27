Жорже Жезуш может возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва может быть уволен. Ему на замену рассматривается Жорже Жезуш из «Фламенго», сообщает Telegraph. Ранее специалист в течение пары дней выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.

«Эвертон» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков в 13 матчах. Матч с «Лестером» может стать последним для Силвы.

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