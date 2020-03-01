Жоау Моутинью: «Моуринью никогда не бывает удовлетворен»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью считает, что «Тоттенхэму» повезло иметь на посту главного тренера Жозе Моуринью. «Волки» и «шпоры» встретятся друг с другом сегодня в матче чемпионата Англии.

— Моуринью знаковый тренер и навсегда останется таким благодаря своим достижениям, — цитирует A Bola Моутинью. — Он никогда не бывает удовлетворен. Моуринью всегда мало достигнутого. Он всегда хочет большего и большего. Думаю, такой настрой нам всем и нужен, чтобы делать свою работу лучше. Я тоже склонен думать таким образом. Нужно делать все возможное на каждой тренировке и в каждой игре. Так можно достичь чего угодно.

Несколько лет назад я мог оказаться в «Тоттенхэме», это правда. Но этого не случилось. В «Вулверхэмптоне» я чувствую себя как дома.