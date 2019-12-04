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Жоау Мариу — о наказании Бернарду Силвы: «Важно, чтобы чиновники осознали, что такое расизм, а что шутка»

03:44

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в очередной раз поддержал соотечественника Бернарду Силву, который выступает за «Манчестер Сити». Ранее португальца наказали за расизм.

— Это довольно странно, потому что я знаю Бернарду, — цитирует AP Мариу. — Так что, это наказание не имеет смысла. Я пытался поговорить с ним, потому что такое решение может повлиять на кого угодно. Если вас обвиняют в чем-то серьезном, это нехорошо. Это был не расизм. Речь идет о шутке над другом. Очень странно, что Бернарду и расизм оказались в однй корзие. Это не соответствует действительности. Он знает, каково было его намерение. Важно, чтобы руководители тоже осознали, что такое расизм, а что шутка.

Напомним, Силва написал сообщение в Twitter, в котором сравнил своего одноклубника Бенжамена Менди с темнокожим символом сладостей «Конгитос», популярных в Испании и Португалии, что было расценено как проявление расизма.

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч и оштрафован за расистскую шутку

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