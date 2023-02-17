Жоау Канселу не планирует летом возвращаться в «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу не планирует возвращаться в «Манчестер Сити», сообщает Bild.

Мюнхенцы не планируют выкупать 28-летнего португальца, которого арендовали у «Ман Сити», за 70 миллионов евро, как указано в договоре.

Несмотря на это, вероятность возвращения Канселу в «Манчестер Сити» крайне невелика. Летом защитник должен сменить клубную прописку на постоянной основе, даже если «Баварии» так и не удастся договориться с «горожанами» о сниженной сумме выкупа.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также 28-летний защитник уже провел 3 матча за «Бавраию» и успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге.