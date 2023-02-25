Жоау Феликс хочет остаться в «Челси»

Нападающий Жоау Феликс хочет остаться в «Челси», сообщает Fichajes.

Как утверждает источник, 23-летний португалец видит свое будущее в лондонском клубе и рассчитывает, что летом станет футболистом команды на полноценной основе.

«Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» в январе нынешнего года. Форвард забил 1 гол в 4 матчах за «синих».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.