Жоао Педро: «Мой хет-трик пришел в нужный момент, после поражения от «Арсенала»

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Бразилец в этой встрече оформил хет-трик.

«Думаю, это особенный вечер для меня. Я ждал этого. Мой хет-трик пришел в нужный момент, после того, как мы проиграли «Арсеналу». Думаю, мы показали, как многого хотим достичь в этом сезоне. Я много работаю, чтобы быть готовым, и вокруг меня собраны отличные игроки, поэтому стараюсь всегда быть в нужном месте, и сегодня смог забить три гола.

Все хотят выигрывать в каждом матче. В последней игре против «Арсенала» мы могли одержать победу. Сегодня «Челси» показал, насколько сильно был разочарован последней игрой, и набрали важные три очка на выезде. Сегодняшний день был особенным, поэтому я исполнил небольшой танец самбы», — цитирует BBC Педро.

«Челси» набрал 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 4-й строчке — 51 очко.

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