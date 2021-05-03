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Житель Сингапура обвиняется в угрозах убийством нападающему «Брайтона»

10:21
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Житель Сингапура обвиняется в угрозах убийством форварду «Брайтона» Нилу Мопе и его семье.

Дерек Нг Де Рен отправлял угрозы через сообщения в Instagram в прошлом году, после матча АПЛ между «Арсеналом» и «Брайтоном» 20 июня. Тогда голкипер «канониров» Бернд Лено был серьезно травмирован после подката Мопе

24 июня 19-летний Дерек отправил Мопе сообщение следующего характера: «Ты думаешь, тебе не будет ничего за то, что ты травмировал Лено? Ни за что, брат.

Не переживай, ты будешь в безопасности, ты не пострадаешь. Приятнее будет наблюдать, как ты будешь чувствовать боль, когда твои близкие будут страдать".

Также парень угрожал убийством Мопе и его семье.

Дереку предъявлены четыре обвинения в соответствии с законодательством Сингапура о защите от домогательств. Его могут посадить в тюрьму на срок до шести месяцев.

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