Житель Сингапура обвиняется в угрозах убийством нападающему «Брайтона»

Житель Сингапура обвиняется в угрозах убийством форварду «Брайтона» Нилу Мопе и его семье.

Дерек Нг Де Рен отправлял угрозы через сообщения в Instagram в прошлом году, после матча АПЛ между «Арсеналом» и «Брайтоном» 20 июня. Тогда голкипер «канониров» Бернд Лено был серьезно травмирован после подката Мопе

24 июня 19-летний Дерек отправил Мопе сообщение следующего характера: «Ты думаешь, тебе не будет ничего за то, что ты травмировал Лено? Ни за что, брат.

Не переживай, ты будешь в безопасности, ты не пострадаешь. Приятнее будет наблюдать, как ты будешь чувствовать боль, когда твои близкие будут страдать".

Также парень угрожал убийством Мопе и его семье.

Дереку предъявлены четыре обвинения в соответствии с законодательством Сингапура о защите от домогательств. Его могут посадить в тюрьму на срок до шести месяцев.