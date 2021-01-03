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Жиру заявил, что хочет остаться в «Челси»

13:30
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру заявил, что не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно.

«Посмотрим, как сложится в ближайшие несколько месяцев, но сейчас я просто хочу быть максимально эффективен. Когда я не на поле, я стараюсь быть частью команды. Я желаю «Челси» только лучшего и верю, что мы можем выиграть что-то в этом сезоне. Я хочу продолжать в том же духе вместе с командой», — приводит Sky Sports слова Жиру.

Ранее сообщалось, что 34-летний француз может покинуть команду в январе. В сезоне-2020/21 Жиру забил 9 голов в 15 матчах за «Челси».

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