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Жиру заявил, что его недооценивали на протяжении всей карьеры

14:35
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру заявил, что его недооценивали и недостаточно уважали на протяжении карьеры.

«Со всеми так бывает. Все сталкиваются с неуважением. Нет таких людей, которых хвалили бы все. Это часть футбола, часть игры. Некоторые хотят играть с другими футболистами, и я, с учетом своего опыта, принимаю это. Иногда меня недооценивали, но самое главное — цифры. Для нападающего это важно. Пока я буду полезен, способен помогать «Челси» и заставлять свою семью гордиться собой, я не сдамся», — приводит Goal слова Жиру.

В сезоне-2020/21 Жиру провел 15 матчей за «Челси», на его счету 9 голов. Контракт 34-летнего француза с лондонским клубом действует до конца июня 2021 года.

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