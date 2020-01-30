Жиру останется в «Челси» до конца сезона

Нападающий «Челси» Оливье Жиру останется в команде до конца сезона, утверждает L'Equipe. Лондонцы отказались расставаться с 33-летним форвардом, поскольку не нашли ему замену. Кроме того, сыграла роль травма лидера атак Тэмми Абрахама.

Интерес к Жиру приписывали «Тоттенхэму», «Интеру», «Рейнджерс», а наиболее предметные переговоры вел «Лацио».

В нынешнем сезоне Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью.