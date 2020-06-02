Жиру остался в «Челси» из-за коронавируса

Нападающий «Челси» Оливье Жиру объяснил, почему остался в клубе и продлил контракт. Ранее сообщалось, что он хотел уйти.

— Я просто воспользовался своей возможностью и отплатил за веру тренера, — цитирует француза официальный сайт «Челси». — Именно поэтому клуб в конечном итоге предложил мне продолжить свое пребывание в «Челси». Я сразу же согласился, потому что мне здесь нравится. Хочу продолжать завоевывать трофеи, хочу продолжать показывать тренеру, что он может рассчитывать на меня.

К тому же, учитывая всю эту ситуацию с коронавирусной изоляцией, я не очень-то хотел уезжать за границу и вывозить свою семью. Я много думаю о нашем качестве жизни, у нас здесь отличная обстановка. Сейчас много думаю о своей семье.