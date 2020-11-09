Жиру намерен покинуть «Челси» в январе

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Football London.

Нападающий сборной Франции рассматривает вариант с уходом из команды, так как хочет попасть в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы. А для этого ему необходимо получать больше игровой практики.

В текущем сезоне чемпионата Англии Жиру принял участие в 3 матчах, в которых не отметился результативными действиями.