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Жиру намерен покинуть «Челси» в январе

9 ноября 2020, 23:37
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Football London.

Нападающий сборной Франции рассматривает вариант с уходом из команды, так как хочет попасть в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы. А для этого ему необходимо получать больше игровой практики.

В текущем сезоне чемпионата Англии Жиру принял участие в 3 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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