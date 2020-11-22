Жиру намекнул на уход из «Челси» в январе

Нападающий «Челси» Оливье Жиру намекнул на то, что может сменить команду в зимнее трансферное окно.

— Ситуация в «Челси» меня беспокоит, — приводит Telefoot слова Жиру. — Я думал, что у меня все еще есть роль в команде, но игровое время сильно сократилось. Либо это изменится, либо мне придется принимать решение. Моя голова совершенно ясна в этой ситуации. Я приму решение в январе. Надеюсь, приму верное, как и всегда. Кто-то говорит про то, что я уже возрастной, но я все еще отлично чувствую себя физически. У меня есть желание играть, я чувствую свежесть, понимаю, что карьера еще может долго продолжаться.

В сезоне-2020/21 Жиру принял участие в 7 матчах «Челси», чаще всего выходя на замену. В сумме 34-летний француз провел за команду 157 минут, на его счету 1 гол.