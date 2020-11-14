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Жиру может покинуть «Челси» зимой

06:48
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру в январе может покинуть клуб. По информации Le Parisien, если 34-летний француз не будет получать больше игрового времени, рассмотрит вариант со сменой команды.

В этом сезоне Жиру сыграл в 6 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. При этом он ни разу не попадал в стартовый состав.

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