Жиру может остаться в «Челси» до конца контракта

Трансфер нападающего «Челси» Оливье Жиру зимой в другой клуб может сорваться. На игрока претендуют «Милан» и «Интер», однако итальянские клубы не устраивают условия личного контракта, который требует 33-летний француз, сообщает Tuttosport.

В таком случае, Жиру может остаться в «Челси» до конца срока своего договора, который истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что нападающий хочет зарабатывать в новом клубе 8 миллионов евро в год, а также подписать контракт больше, чем на один сезон.

Жиру в текущем сезоне провел семь матчей за «Челси» и забил один мяч.