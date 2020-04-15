Жиру или Дзюба? Болельщики «Тоттенхэма» хотят видеть россиянина в команде

Портал Football Fancast составил список игроков, которые могут пополнить «Тоттенхэм» в следующем сезоне. В их число вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба.

- Опытный 31-летний российский нападающий признавался, что «шпоры» хотели подписать его в январе, — отметили в издании. — Его контракт истекает летом, и «Тоттенхэм» вполне может вернуться к варианту с этим успешным форвардом, который мог бы стать классическим для команд Моуринью нападающим.

Читателям дается возможность проголосовать за одного из двух игроков, которого они хотели бы видеть в составе «Тоттенхэма». Предлагается сделать выбор между Дзюбой и Оливье Жиру, у которого закончится контракт с «Челси». Россиянин получил 59% голосов.