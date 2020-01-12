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Жиру близок к переходу в «Интер»

14:52
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Интер». Стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере и осталось обсудить последние детали, сообщает Sky in Italy.

Ранее появлялась информация, что 33-летний француз, который по окончании сезона может стать свободным агентом, согласовал с миланцами контракт на 2,5 года.

В нынешнем сезоне Жиру провел в английской премьер-лиге только 5 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

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