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Сегодня, 09:37

«Жирона» находится на заключительной стадии подписания контракта с ван де Беком

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к переходу в «Жирону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны в ближайшее время приступят к заключительной стадии переговоров, после чего 27-летний голландец пройдет медосмотр.

Зимой 2024 года ван де Бек был арендован «Айнтрахтом». В минувшем сезоне полузащитник провел в общей сложности 10 матчей и заработал желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Донни ван де Бек
ФК Жирона
ФК Манчестер Юнайтед
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