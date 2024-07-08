«Жирона» находится на заключительной стадии подписания контракта с ван де Беком

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к переходу в «Жирону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны в ближайшее время приступят к заключительной стадии переговоров, после чего 27-летний голландец пройдет медосмотр.

Зимой 2024 года ван де Бек был арендован «Айнтрахтом». В минувшем сезоне полузащитник провел в общей сложности 10 матчей и заработал желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.