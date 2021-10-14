Бывший полузащитник «Челси» Юрий Жирков вспомнил эпизод, после которого ему захотелось покинуть команду. Это случилось после посвящения в «Челси», в рамках которого новички исполняют песню перед всей командой.

«Это страшная история, из-за которой я даже хотел уехать оттуда. Я тогда как раз познакомился с Ивановичем и Шевченко, и они нагнетали: «Ты должен выучить песню. Какую-нибудь веселую». Я не мог выбрать, еще и на английском нужно было, а я ведь не знаю английский.

Было много молодых, весь персонал... Постучали ложечкой, объявили это все, приехал какой-то русский, и началось. Объявили мою фамилию, прозвучали аплодисменты, я встал на стул и понял, что голова кружится, а сам я забыл все на свете. Это был огромный зал, как концертный — «Лужники» какие-то.

Я спел песню «Команда молодости нашей». Там никто не понял, но через минуту все начали кидать салфетки, вилку даже кто-то кинул. Прикольно было. Но я переживал очень сильно. Хотя мне рассказывали, что было и хуже: Куарежма вообще встал на стул и убежал», — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».