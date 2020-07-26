Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun

Английский портал The Sun составил символическую сборную худших чемпионов за историю существования турнира. Позицию левого полузащитника занял Юрий Жирков, выступавший за «Челси». В составе лондонцев в 49 матчах он забил 1 гол и сделал 11 результативных передач.

В символическую сборную также попал голландец Александер Бюттнер, игравший за московское «Динамо». Он стал чемпионом АПЛ с «Манчестер Юнайтед», за который провел 13 матчей.

В команду попал представитель Латвии Игорь Степанов. За «Арсенал» он провел 17 матчей, а в 2008 году играл за «Шинник».