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Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun

04:28
имволическая сборная худших чемпионов АПЛ. Фото The Sun
имволическая сборная худших чемпионов АПЛ. Фото The Sun
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Английский портал The Sun составил символическую сборную худших чемпионов за историю существования турнира. Позицию левого полузащитника занял Юрий Жирков, выступавший за «Челси». В составе лондонцев в 49 матчах он забил 1 гол и сделал 11 результативных передач.

В символическую сборную также попал голландец Александер Бюттнер, игравший за московское «Динамо». Он стал чемпионом АПЛ с «Манчестер Юнайтед», за который провел 13 матчей.

В команду попал представитель Латвии Игорь Степанов. За «Арсенал» он провел 17 матчей, а в 2008 году играл за «Шинник».

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