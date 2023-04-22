Жезус: «В «Арсенале» сейчас не хотят говорить о негативе, сезон еще не закончен»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (3:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Сейчас происходит много всего. Не хотим говорить о негативе, потому что мы очень позитивны, то, что мы делаем в этом сезоне, потрясающе. Сейчас трудный момент. Настало время держаться вместе. У нас еще много задач в этом сезоне, он еще не закончился, мы все еще отстаем на пять очков. У «Манчестер Сити» две игры в запасе, но если мы хотим стать чемпионами, мы должны идти туда, чтобы выиграть — вот и все. Мы самая молодая команда в лиге, но не ищем оправданий. Иногда мы поступаем правильно, а иногда ошибаемся, ошибаться может каждый, поэтому так важно держаться вместе», — цитриует BBC Жезуса.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы два матча в запасе.