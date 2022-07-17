Жезус отличился в дебютном стартовом матче за «Арсенал», забив в ворота «Эвертона»

«Арсенал» в товарищеском матче в рамках турне по США встречается с «Эвертоном».

Форвард лондонцев Габриэл Жезус, перешедший в команду из «Манчестер Сити», отличился в дебютном матче в старте, забив первый гол в этой встрече.

Ранее 25-летний бразилец отметился дублем в первом матче за «Арсенал».

4 июля Жезус перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити», подписав контракт с лондонским клубом до 2027 года.