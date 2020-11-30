«Тоттенхэм» сыграет в Кубке Англии с клубом 8-го дивизиона
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. На данном этапе в борьбу за трофей вступают клубы премьер-лиги. Лидер таблицы АПЛ «Тоттенхэм» встретится с клубом «Марин» из восьмого по силе дивизиона.
Самыми громкими противостояниями можно назвать встречи «Арсенала» с «Ньюкаслом» и «Астон Виллы» с «Ливерпулем».
«Хаддерсфилд» — «Плимут»
«Саутгемптон» — «Шрусбери Таун»
«Чорли» — «Дерби Каунти»
«Марин» — «Тоттенхэм»
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
«Стокпорт» — «Вест Хэм»
«Олдхэм» — «Борнмут»
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
«Стивинэйдж» — «Суонси Сити»
«Эвертон» — «Ротерхэм Юнайтед»
«Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити»
«Арсенал» — «Ньюкасл»
«Барнсли» — «Транмер Роверс»
«Бристоль Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»
«Канви Айленд»/«Борэм Вуд» — «Милуолл»
«Блэкберн» — «Донкастер»
«Стоук Сити» — «Лестер»
«Уикомб» — «Престон Норт Энд»
«Кроули Таун» — «Лидс»
«Бернли» — «МК Донс»
«Бристоль Сити» — «Портсмут»
«КПР» — «Фулхэм»
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»
«Брентфорд» — «Мидлсбро»
«Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити»
«Лутон Таун» — «Рединг»
«Челси» — «Моркамб»
«Эксетер Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Норвич» — «Ковентри»
«Блэкпул» — «Вест Бромвич»
«Ньюпорт» — «Брайтон»
«Челтенхэм Таун» — «Мансфилд»
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