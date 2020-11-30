«Тоттенхэм» сыграет в Кубке Англии с клубом 8-го дивизиона

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. На данном этапе в борьбу за трофей вступают клубы премьер-лиги. Лидер таблицы АПЛ «Тоттенхэм» встретится с клубом «Марин» из восьмого по силе дивизиона.

Самыми громкими противостояниями можно назвать встречи «Арсенала» с «Ньюкаслом» и «Астон Виллы» с «Ливерпулем».

«Хаддерсфилд» — «Плимут»

«Саутгемптон» — «Шрусбери Таун»

«Чорли» — «Дерби Каунти»

«Марин» — «Тоттенхэм»

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

«Стокпорт» — «Вест Хэм»

«Олдхэм» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

«Стивинэйдж» — «Суонси Сити»

«Эвертон» — «Ротерхэм Юнайтед»

«Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити»

«Арсенал» — «Ньюкасл»

«Барнсли» — «Транмер Роверс»

«Бристоль Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»

«Канви Айленд»/«Борэм Вуд» — «Милуолл»

«Блэкберн» — «Донкастер»

«Стоук Сити» — «Лестер»

«Уикомб» — «Престон Норт Энд»

«Кроули Таун» — «Лидс»

«Бернли» — «МК Донс»

«Бристоль Сити» — «Портсмут»

«КПР» — «Фулхэм»

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Брентфорд» — «Мидлсбро»

«Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити»

«Лутон Таун» — «Рединг»

«Челси» — «Моркамб»

«Эксетер Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Норвич» — «Ковентри»

«Блэкпул» — «Вест Бромвич»

«Ньюпорт» — «Брайтон»

«Челтенхэм Таун» — «Мансфилд»