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Жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» и другие матчи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги.

В этой стадии турнира примут участие 16 команд. Окончательный список участников определится 1 октября после матча третьего раунда турнира «Уимблдон» — «Ньюкасл». Победитель встречи сыграет против «Челси».

Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка английской лиги:

«Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Саутгемптон» — «Стоук»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

«Брайтон» — «Ливерпуль»

«Престон» — «Арсенал»

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

«Уимблдон»/«Ньюкасл» — «Челси»

Матчи четвертого раунда Кубка английской лиги пройдут 28 октября.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Неделя
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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38 тур
28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 - : -
29.09 18:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
30.09 22:00
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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