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Женская «Астон Вилла» и мужской «Байер» провели матч. В Twitter. В «Собери четыре»

22:20
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Футбольные клубы продолжают оригинально выходить из ситуации с отменой футбольных матчей в связи с эпидемией коронавируса. Женская команда «Астон Вилла» предложила провести «официальный» матч в Twitter между женщинами и мужчинами, вызвав на него пресс-службу мужской «Ромы».

Римляне отказались по некой «уважительной причине», и вместо них вызов принял «Байер».

Команды устроили партию в игру «собери четыре» (одна из вариаций названия — «кватрополли»). Игра закончилась победой английских девушек: они загнали мужчин из Германии в безвыходное положение.

Ранее «Норвич» и «Манчестер Сити» сыграли в Twitter в «крестики-нолики», завершив партию вничью.

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