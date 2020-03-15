Женская «Астон Вилла» и мужской «Байер» провели матч. В Twitter. В «Собери четыре»
Футбольные клубы продолжают оригинально выходить из ситуации с отменой футбольных матчей в связи с эпидемией коронавируса. Женская команда «Астон Вилла» предложила провести «официальный» матч в Twitter между женщинами и мужчинами, вызвав на него пресс-службу мужской «Ромы».
Римляне отказались по некой «уважительной причине», и вместо них вызов принял «Байер».
Команды устроили партию в игру «собери четыре» (одна из вариаций названия — «кватрополли»). Игра закончилась победой английских девушек: они загнали мужчин из Германии в безвыходное положение.
The crowd are on the table, they think it's all over... it is now!— Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) March 15, 2020
A historic triumph on our first European outing.
Commiserations to a great opponent @bayer04_en ?
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Ранее «Норвич» и «Манчестер Сити» сыграли в Twitter в «крестики-нолики», завершив партию вничью.