Жена Зинченко заявила, что Александр конспектирует работу Гвардьолы
Влада Седан, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сказала, что ее муж ведет конспекты работы главного тренера Хосепа Гвардьолы.
«Зина ведет конспекты Гвардьолы, — сказала Седан в интервью каналу «Вацко Live» на Youtube. — Он конспектирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения.
Он все это конспектирует и со мной делится. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он, бывает, мне объясняет какие-то вещи. Не все сразу мне удается понять, иногда по три раза приходится объяснять».
24-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сити» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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