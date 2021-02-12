Жена Зинченко заявила, что Александр конспектирует работу Гвардьолы

Влада Седан, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сказала, что ее муж ведет конспекты работы главного тренера Хосепа Гвардьолы.

«Зина ведет конспекты Гвардьолы, — сказала Седан в интервью каналу «Вацко Live» на Youtube. — Он конспектирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения.

Он все это конспектирует и со мной делится. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он, бывает, мне объясняет какие-то вещи. Не все сразу мне удается понять, иногда по три раза приходится объяснять».

24-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сити» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.