Жена защитника «Манчестер Сити» Уокера готова простить его за измену, если он заплатит 15 миллионов фунтов

Энни Килнер, супруга защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, готова сойтись с футболистом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, девушка готова простить футболисту измены, если он заплатит ей 15 миллионов фунтов стерлингов.

В январе стало известно, что Килнер выгнала Уокера из дома за измену, когда узнала, что любовница родила второго ребенка от 34-летнего англичанина.

Уокер и Килнер находились в отношениях с 2010 года. У пары трое сыновей: Роман (2011), Риан (2016) и Рейн (2017). В мае 2019 года они расставались, но позже снова сошлись, а летом 2020 года обручилась.