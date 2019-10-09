Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни и заявила, что ее аккаунт взломали

Ребека Варди, жена форварда «Лестера» Джейми Варди ответила на обвинения супруги экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин. Ранее сообщалось, что Варди «сливала» информацию из закрытого Instagram Руни изданию The Sun. Жена игрока «Лестера» отвергает обвинения и отвечает, что ее аккаунт взломали.

— Как я уже сказала тебе по телефону, лучше бы ты позвонила мне перед этим, — написала Ребека Варди в своем Twitter. — Я никогда ни с кем тебя не обсуждала, и журналисты, которые просили меня об этом несколько лет, могут подтвердить это. Если ты думала, что это могло происходить, ты могла бы сказать мне, а я могла бы изменить пароль, чтобы проверить, прекратилось ли это. За последние годы разные люди имели доступ к моему Instagram. На этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых я не знаю и на которых я не подписывалась. Я не иронизирую, но что я могла бы получить, отправляя истории о тебе? Деньги мне не нужны. Ты мне очень нравилась, Колин, и я очень расстроена, что ты решила поступить так, особенно тогда, когда я на серьезном сроке беременности. Мне противно лишь от того, что я должна опровергать это. Тебе нужно было позвонить мне, когда это случилось впервые.

— За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun, — написала ранее Колин Руни в Twitter. — Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди.

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