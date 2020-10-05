Жена Ромеро жестко прошлась по руководству «МЮ», не отпустившего его мужа

Элиана Герсио, жена вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, резко высказалась в адрес руководства клуба. Ее возмутило то, что «МЮ» не дал ее супругу уйти по свободному трансферу в нынешнее трансферное окно.

«Серхио Ромеро усердно работал а этот клуб. Свой последний трофей они завоевали с ним. Он помог команде добраться до четырех финалов/полуфиналов, а затем он оставался на скамейке только для того, чтобы проиграть во всех них.

Пора уже отдать должное и отпустить его. Проявите уважение хотя бы раз!" - написала Элиана Герсио в Instagram.

Серхио Ромеро перешел в «МЮ» в 2015 году и за пять сезонов провел только семь матчей в чемпионате Англии и 54 — во всех остальных турнирах. Летом в «МЮ» из аренды вернулся Дин Хендерсон, и Ромеро считается третьим вратарем команды.