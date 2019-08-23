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Жена Рияда Махреза спровоцировала скандал на дороге

16:29

Рита Махрез, жена полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Махреза, спровоцировала громкий скандал, сообщает Daily Mail. В своем Instagram она выложила видео, где едет по дороге на большой скорости, в то время как ее ноги лежали на приборной панели.

Ее действия оперативно раскритиковал министр Великобритании по вопросам автодорожной безопасности Эдмунд Кинг. В отношении жены Махреза может начаться разбирательство из-за неподобающего поведения.

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