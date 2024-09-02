Жена Каземиро опубликовала фото наград футболиста в ответ на критику
Анна Мариана, супруга полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, отреагировала на критику футболиста в социальных сетях.
Жена 32-летнего бразильца выложила в социальных сетях фотографию всех его наград и трофеев.
Фото наград Каземиро.
Фото Соцсети
1 сентября «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура английской премьер-лиги. Манкунианцы дважды пропустили в первом тайме после ошибок Каземиро. Хавбека заменили на 20-летнего Тоби Кольера в перерыве.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1
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