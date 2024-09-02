Жена Каземиро опубликовала фото наград футболиста в ответ на критику

Анна Мариана, супруга полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, отреагировала на критику футболиста в социальных сетях.

Жена 32-летнего бразильца выложила в социальных сетях фотографию всех его наград и трофеев.

Фото наград Каземиро. Фото Соцсети

1 сентября «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура английской премьер-лиги. Манкунианцы дважды пропустили в первом тайме после ошибок Каземиро. Хавбека заменили на 20-летнего Тоби Кольера в перерыве.