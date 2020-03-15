Жена Артеты рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

Лорена Бернал, жена главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, рассказала о его состоянии. Ранее испанский специалист заразился коронавирусом.

— Хочу сказать спасибо каждому за ваши пожелания, сообщения, письма, звонки, — написала Лорена в своем Instagram. — Понимаю, что вы хотите знать о положении дел.

Мой муж чувствует себя хорошо, он в порядке. У него были симптомы вируса, но симптомы никогда бы не помешали ему делать свою работу. Слегка повышенная температура, какие-то боли, но и только. Мои дети и я прекрасно себя чувствуем.