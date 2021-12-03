«Желаю тебе всего лучшего». Фердинанд высказался об уходе Кэррика из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об уходе Майкла Кэррика, который был исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Всегда был классным игроком и стал таким же классным исполняющим обязанности главного тренера. Что бы ты ни выбрал для себя в будущем, я желаю тебе всего лучшего», — написал Фердинанд в Twitter.

Always a class act as a player and continued that as interim manager.

Whatever you choose to do next I wish you the best @carras16 ??@ManUtd pic.twitter.com/H93R4DlI4r — Rio Ferdinand (@rioferdy5) December 2, 2021

Кэррик руководил «МЮ» в матчах с «Челси» (1:1), «Вильярреалом» (2:0) и «Арсеналом» (3:2).

Новым главным тренером команды стал Ральф Рангник. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.