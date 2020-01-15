Новичок «Тоттенхэма» Жедсон Фернандеш поделился впечатлениями от перехода в английский клуб из «Бенфики». Португалец проведет в аренде 1,5 года.

— Я очень рад быть здесь сегодня и воплотить свою мечту в жизнь, — приводит слова Жедсона официальный сайт «Тоттенхэма». — Для меня большая мечта — прийти в большой клуб. Я буду стараться изо всех сил для «Тоттенхэма» каждый день, на каждой тренировке и в каждой игре. Буду каждый день усердно работать в футболке команды.

У меня нет слов, чтобы сказать о стадионе. Я никогда не видел ничего подобного — это невероятно! Тренировочная площадка тоже фантастическая. Люди, которых я встретил сегодня, фантастические.