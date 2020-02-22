Жаннелли Имбула покинул «Стоук Сити»
22 февраля 2020, 21:42
«Стоук Сити» разорвал контракт с 27-летним полузащитником Жаннелли Имбулой по обоюдному согласию, информирует сайт клуба. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Локомотива» и «Сочи».
Хавбек из Демократической Республики Конго, в этом сезоне выступавший на правах аренды за «Лечче», якобы уже посетил Россию для ознакомления с инфраструктурой.
В этом сезоне Имбула провел 3 матча в серии и одну встречу в Кубке Италии, в которой забил гол.
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