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Завтра «Челси» может объявить о назначении Тухеля

16:13
Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter
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Новым главным тренером «Челси» станет Томас Тухель, сообщает The Athletic. Ранее клуб объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда.

По данным источника, тренер сейчас находится в Германии. Если его тест на коронавирус окажется отрицательным, он прибудет в Лондон в ближайшие 48 часов. В «Челси» работают над тем, чтобы тренер избежал обязательного карантина по прибытии. Ожидается, что о его назначении объявят завтра.

47-летний Томас Тухель известен по работе в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Двукратный чемпион Франции, обладатель Кубков Франции и Германии.

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