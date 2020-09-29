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«Заставили соперника ошибаться». Робертсон — о тактике на матч с «Арсеналом»

03:12
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура чемпионата Англии в «Арсеналом» (3:1). «Красные» одержали три победы в трех встречах на старте сезона.

— Это был фантастический контр-прессинг с нашей стороны, — цитирует BBC Робертсона. — Мы оказали давление и заставили соперника ошибаться. У «Арсенала» быстрые фланги, которые нужно опасаться. Мы хорошо с ними справились и несколько раз ловили их в офсайде. Приятно обыграть своих соперников и получить три победы из трех.

Ливерпуль — Арсенал

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