Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура чемпионата Англии в «Арсеналом» (3:1). «Красные» одержали три победы в трех встречах на старте сезона.

— Это был фантастический контр-прессинг с нашей стороны, — цитирует BBC Робертсона. — Мы оказали давление и заставили соперника ошибаться. У «Арсенала» быстрые фланги, которые нужно опасаться. Мы хорошо с ними справились и несколько раз ловили их в офсайде. Приятно обыграть своих соперников и получить три победы из трех.