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24 марта, 06:04

Защитнику «Ньюкасла» Ботману сделали операцию после перелома лицевой кости

Павел Лопатко

Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман успешно перенес операцию по поводу перелома лицевой кости, сообщили в клубной пресс-службе.

26-летний нидерландец получил травму во втором тайме матча чемпионата Англии против «Сандерленда» (1:2). Он был заменен после выполнения протокола по поводу сотрясения мозга.

Ожидается, что Ботман пропустит непродолжительное время. Сам он надеется вернуться в строй в заключительные недели сезона.

В сезоне-2025/26 защитник в 31 матче забил два гола и отдал результативную передачу.

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ФК Ньюкасл Юнайтед
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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