Защитнику «Ньюкасла» Ботману сделали операцию после перелома лицевой кости
Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман успешно перенес операцию по поводу перелома лицевой кости, сообщили в клубной пресс-службе.
26-летний нидерландец получил травму во втором тайме матча чемпионата Англии против «Сандерленда» (1:2). Он был заменен после выполнения протокола по поводу сотрясения мозга.
Ожидается, что Ботман пропустит непродолжительное время. Сам он надеется вернуться в строй в заключительные недели сезона.
В сезоне-2025/26 защитник в 31 матче забил два гола и отдал результативную передачу.
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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11
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|0
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|0
|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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