Защитнику «Брентфорда» Хенри необходима операция в связи с травмой колена

Защитник «Брентфорда» Рико Хенри получил серьезную травму колена в матче 5-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

«Рико потребуется операция в ближайшую неделю и, к сожалению, длительный период восстановления. Хенри уже проходил через подобное в прошлом и сейчас нацелен на то, чтобы использовать это как возможность стать еще более здоровым и сильным, чем раньше. Мы будем оказывать ему всестороннюю поддержку на протяжении всего этого процесса», — говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, защитник получил повреждение передней крестообразной связки.

26-летний Хенри играет за «Брентфорд» с 2016 года. Всего на его счету 203 матча за клуб, 5 голов и 11 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.