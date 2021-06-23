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Защитником «Ливерпуля» Филлипсом интересуются 4 клуба АПЛ

06:26
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Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс привлек к себе интерес ряда клубов чемпионата Англии, сообщает Goal.

По информации источника, на 24-летнего англичанина претендуют «Бернли», «Брайтон», «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Сообщается, что «Ливерпуль» еще не определился с будущим игрока и рассматривает варианты как с продажей, так и с тем, чтобы отдать футболиста в аренду.

В сезоне-2020/21 Филлипс провел 20 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/burnley-and-brighton-leading-chase-for-liverpool-defender/6wyal4vrk7661ucbw5tbchz5r

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