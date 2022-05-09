Защитники «Манчестер Сити» Диаш, Стоунс и Уокер из-за травм выбыли до конца сезона

Защитники «Манчестер Сити» Рубен Диаш, Джон Стоунс и Кайл Уокер пропустят оставшиеся матчи сезона из-за травм, сообщил главный тренер Хосеп Гвардиола.

Диаш был заменен в матче 36-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (5:0) из-за мышечного повреждения, Уокер не доиграл ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), а Стоунс пропустил последние две встречи из-за травмы задней поверхности бедра.

В заключительных двух турах АПЛ «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» и «Астон Виллой», а также в перенесенном 33-м туре встретится с «Вулверхэмптоном».