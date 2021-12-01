Защитника «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца 2021 года из-за травмы
17:45
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о травме защитника команды Кристиана Ромеро.
«Травма серьезная, и жаль, потому что он для нас важный игрок... Ему нужно много времени для того, чтоб снова начать играть. В 2021 году Ромеро уже не сыграет. Возможно вернется в январе или февраль 2022, я точно не знаю», — приводит слова тренер Twitter Football Daily.
23-летний Ромеро получил травму в матче сборной Аргентины с Бразилией (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022. Врачи диагностировали футболисту повреждение левого бедра.
В сезоне-2021/22 защитник сыграл за «Тоттенхэм» 7 матчей в АПЛ.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/footballdaily/status/1466045807019409415?s=20
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