Защитника «Манчестер Юнайтед» Йоро на полгода лишили водительских прав

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро на шесть месяцев лишен водительских прав за грубое нарушение скоростного режима, сообщает Independent.

Инцидент произошел в августе 2025 года в пригороде Манчестера Уитингтоне. Камера зафиксировала, что автомобиль футболиста двигался со скоростью около 115 км/ч — почти в два с половиной раза быстрее допустимого лимита.

Адвокаты Йоро принесли извинения от имени игрока, объяснив, что дорога была свободна, а игрок «спешил отвезти друга на железнодорожную станцию». При этом защитник не стал оспаривать решение суда.

Йоро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2024 года. До этого он выступал за «Лилль».