Защитника «Манчестер Юнайтед» Йоро на полгода лишили водительских прав
Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро на шесть месяцев лишен водительских прав за грубое нарушение скоростного режима, сообщает Independent.
Инцидент произошел в августе 2025 года в пригороде Манчестера Уитингтоне. Камера зафиксировала, что автомобиль футболиста двигался со скоростью около 115 км/ч — почти в два с половиной раза быстрее допустимого лимита.
Адвокаты Йоро принесли извинения от имени игрока, объяснив, что дорога была свободна, а игрок «спешил отвезти друга на железнодорожную станцию». При этом защитник не стал оспаривать решение суда.
Йоро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2024 года. До этого он выступал за «Лилль».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|18
|7
|3
|56-21
|61
|
2
|Ман. Сити
|27
|17
|5
|5
|56-25
|56
|
3
|Астон Вилла
|27
|15
|6
|6
|38-28
|51
|
4
|МЮ
|27
|13
|9
|5
|48-37
|48
|
5
|Челси
|27
|12
|9
|6
|48-31
|45
|
6
|Ливерпуль
|27
|13
|6
|8
|42-35
|45
|
7
|Брентфорд
|27
|12
|4
|11
|40-37
|40
|
8
|Борнмут
|27
|9
|11
|7
|43-45
|38
|
9
|Эвертон
|27
|10
|7
|10
|29-31
|37
|
10
|Фулхэм
|27
|11
|4
|12
|38-41
|37
|
11
|Сандерленд
|27
|9
|9
|9
|28-33
|36
|
12
|Ньюкасл
|27
|10
|6
|11
|38-39
|36
|
13
|Кр. Пэлас
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
14
|Брайтон
|27
|8
|10
|9
|36-34
|34
|
15
|Лидс
|27
|7
|10
|10
|37-46
|31
|
16
|Тоттенхэм
|27
|7
|8
|12
|37-41
|29
|
17
|Нот. Форест
|27
|7
|6
|14
|25-39
|27
|
18
|Вест Хэм
|27
|6
|7
|14
|32-49
|25
|
19
|Бернли
|27
|4
|7
|16
|29-52
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|28
|1
|7
|20
|18-51
|10
|27.02
|23:00
|Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|28.02
|15:30
|Борнмут – Сандерленд
|- : -
|28.02
|18:00
|Бернли – Брентфорд
|- : -
|28.02
|18:00
|Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|28.02
|18:00
|Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|28.02
|20:30
|Лидс – Ман. Сити
|- : -
|1.03
|17:00
|Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|1.03
|17:00
|Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|1.03
|17:00
|МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|1.03
|19:30
|Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|17
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|13
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|22
|1
|8
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|17
|1
|6