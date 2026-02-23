Футбол
23 февраля, 23:50

Защитника «Манчестер Юнайтед» Йоро на полгода лишили водительских прав

Алина Савинова

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро на шесть месяцев лишен водительских прав за грубое нарушение скоростного режима, сообщает Independent.

Инцидент произошел в августе 2025 года в пригороде Манчестера Уитингтоне. Камера зафиксировала, что автомобиль футболиста двигался со скоростью около 115 км/ч — почти в два с половиной раза быстрее допустимого лимита.

Адвокаты Йоро принесли извинения от имени игрока, объяснив, что дорога была свободна, а игрок «спешил отвезти друга на железнодорожную станцию». При этом защитник не стал оспаривать решение суда.

Йоро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2024 года. До этого он выступал за «Лилль».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон», единственный гол забил Шешко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 18 7 3 56-21 61
2
 Ман. Сити 27 17 5 5 56-25 56
3
 Астон Вилла 27 15 6 6 38-28 51
4
 МЮ 27 13 9 5 48-37 48
5
 Челси 27 12 9 6 48-31 45
6
 Ливерпуль 27 13 6 8 42-35 45
7
 Брентфорд 27 12 4 11 40-37 40
8
 Борнмут 27 9 11 7 43-45 38
9
 Эвертон 27 10 7 10 29-31 37
10
 Фулхэм 27 11 4 12 38-41 37
11
 Сандерленд 27 9 9 9 28-33 36
12
 Ньюкасл 27 10 6 11 38-39 36
13
 Кр. Пэлас 27 9 8 10 29-32 35
14
 Брайтон 27 8 10 9 36-34 34
15
 Лидс 27 7 10 10 37-46 31
16
 Тоттенхэм 27 7 8 12 37-41 29
17
 Нот. Форест 27 7 6 14 25-39 27
18
 Вест Хэм 27 6 7 14 32-49 25
19
 Бернли 27 4 7 16 29-52 19
20
 Вулверхэмптон 28 1 7 20 18-51 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.02 23:00 Вулверхэмптон – Астон Вилла - : -
28.02 15:30 Борнмут – Сандерленд - : -
28.02 18:00 Бернли – Брентфорд - : -
28.02 18:00 Ливерпуль – Вест Хэм - : -
28.02 18:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
28.02 20:30 Лидс – Ман. Сити - : -
1.03 17:00 Брайтон – Нот. Форест - : -
1.03 17:00 Фулхэм – Тоттенхэм - : -
1.03 17:00 МЮ – Кр. Пэлас - : -
1.03 19:30 Арсенал – Челси - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 17
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 13
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 12
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 22 1 8
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 17 1 6
Вся статистика

