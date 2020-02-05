Защитника «Манчестер Сити» бросила его жена. Футболист изменял ей

В Англии обсуждают разрыв защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера и его бывшей супруги Энни Килнер. 29-летний футболист и мать его троих детей расстались еще в мае 2019-го, но пара пыталась восстановить отношения. Все прошло безрезультатно.

Любовница Уокера — бывшая звезда реалити-шоу «Экс на пляже» Лора Лу Браун — сообщила супруге футболиста «горожан» о романе с ее избранником. Она отправила Энни сообщения в мессенджере с подробным описанием их свидания в машине за 200 000 фунтов стерлингов.

Лора Лу Браун. Фото instagram.com

После нескольких попыток уладить конфликт с женой Уокер переехал из семейного особняка стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов в Престбери, графство Чешир. По словам друзей, теперь он снимает квартиру.

При этом любовница Уокера призналась, что узнала о существовании семьи у футболиста только спустя время. Ей удалось прочитать сообщение на телефоне игрока сборной Англии от его супруги.

Кайл и Энни были вместе с 2009 года. Пара воспитывала троих мальчиков. Девушка является профессиональной моделью.