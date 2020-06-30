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Защитника «Дерби» ударили ножом и ограбили в Ливерпуле

30 июня 2020, 16:25
Андре Уисдом. Фото Reuters
Андре Уисдом. Фото Reuters
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Бывший защитник «Ливерпуля» Андре Уисдом пострадал в крупнейшем городе Мерсисайда, сообщает CNN.

На игрока «Дерби Каунти» напал мужчина с ножом. Он ударил футболиста более одного раза холодным оружием и ограбил, после чего покинул место преступления.

Уиздома госпитализировали, он в стабильном состоянии, ему оказали необходимую помощь.

Инцидент произошел возле машины футболиста в момент, когда он направлялся навестить члена семьи. Полиция Ливерпуля начала расследование.

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