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Сегодня, 23:02

Защитник Йерри Мина сообщил, что покинет «Эвертон»

Мария Гусева
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Защитник «Эвертона» Йерри Мина в социальной сети сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«В это воскресенье я сыграю свой последний матч за «Эвертон». Пришло время прощаться... Я хочу сказать спасибо за вашу поддержку и любовь, для меня было привилегией и честью носить эту футболку и представлять «Эвертон», — сказал Мина.

Защитник выступает за «Эвертон» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего колумбийца в 12 миллионов евро.

Мина провел за «Эвертон» 98 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Йерри Мина
Футбол
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 МЮ 37 22 6 9 56-42 72
4
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
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28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 - : -
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
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28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 - : -
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Лидс – Тоттенхэм
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Абдулай Дукуре

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